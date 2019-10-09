Он прихватил его с собой, когда выходил из машины
В отдел полиции Читы поступило заявление от 31-летнего местного жителя о краже рюкзака, в котором находились документы, вещи и 37 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Читы. На допросе от него получены признательные показания.
Полицейские выяснили, что подозреваемый, выходя из такси, за рулём которого находился заявитель, забрал с собой лежащий в автомобиле рюкзак. Украденные деньги подозреваемый успел потратить на собственные нужды.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Рюкзак с документами и вещами изъят и возвращён потерпевшему.
В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю отмечают, что ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
В Чите мужчина украл у таксиста рюкзак
Общество, Фото:
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