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Волейболистки Иркутска взяли «серебро» международного турнира

Волейболистки Иркутска взяли «серебро» международного турнира
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Кубок «Дружбы» они уступили тобольской команде

Воспитанницы детской спортивной школы №5 города Иркутска заняли второе место на международном турнире по волейболу среди девушек не старше 12 лет, который прошел в Новосибирске. В финальной борьбе за кубок «Дружбы» они уступили команде из Тобольска.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, всего в турнире участвовали 16 команд. По словам тренера Ирины Паламарчук, соперники были достойными, встречи – тяжёлыми и ответственными. Иркутскую команду представили девочки 11-12 лет, которые тренируются на базе ФОК «Юбилейный».

- Наша команда уступила по объективным причинам, выводы для себя сделали. Теперь будем работать над ошибками и готовиться к первенству Иркутской области по волейболу, – поделилась планами тренер.
волейбол спорт Иркутск турнир
 
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