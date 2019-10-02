Кубок «Дружбы» они уступили тобольской команде
Воспитанницы детской спортивной школы №5 города Иркутска заняли второе место на международном турнире по волейболу среди девушек не старше 12 лет, который прошел в Новосибирске. В финальной борьбе за кубок «Дружбы» они уступили команде из Тобольска.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, всего в турнире участвовали 16 команд. По словам тренера Ирины Паламарчук, соперники были достойными, встречи – тяжёлыми и ответственными. Иркутскую команду представили девочки 11-12 лет, которые тренируются на базе ФОК «Юбилейный».
- Наша команда уступила по объективным причинам, выводы для себя сделали. Теперь будем работать над ошибками и готовиться к первенству Иркутской области по волейболу, – поделилась планами тренер.
Волейболистки Иркутска взяли «серебро» международного турнира
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Князе-Владимирский монастырь стал девятым по популярности у паломников
Старшеклассники и ветераны заняли третьи места в Хабаровске
Соревнования пройдут с 8 по 11 октября
Соревноваться конкурсанты будут в академическом и народном пении
В ходе поездки можно посетить музей-усадьбу Дондока Улзытуева, побывать в гостях у фермера, прокатиться на лошадях
Из-за мокрого снега в Усть-Илимске пострадали деревья и провода
На мероприятия к забайкальцам приехали гости из Республики Бурятия
В проверке участвуют более трёх тысяч военных
По словам инициатора, в Чите много мест для установки бюста
Обсуждение пройдёт на международной научно-практической конференции
Родители обратились к бурятскому омбудсмену
По легенде, Селенга затопила в Улан-Удэ почти 700 жилых домов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с учений
Военные провели электронные пуски
Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило о том, какая должна быть температура в помещениях
Качество работ контролируют представители Военной автомобильной инспекции