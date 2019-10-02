Волейболистки Иркутска взяли «серебро» международного турнира

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

Кубок «Дружбы» они уступили тобольской команде



Воспитанницы детской спортивной школы №5 города Иркутска заняли второе место на международном турнире по волейболу среди девушек не старше 12 лет, который прошел в Новосибирске. В финальной борьбе за кубок «Дружбы» они уступили команде из Тобольска.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, всего в турнире участвовали 16 команд. По словам тренера Ирины Паламарчук, соперники были достойными, встречи – тяжёлыми и ответственными. Иркутскую команду представили девочки 11-12 лет, которые тренируются на базе ФОК «Юбилейный».



- Наша команда уступила по объективным причинам, выводы для себя сделали. Теперь будем работать над ошибками и готовиться к первенству Иркутской области по волейболу, – поделилась планами тренер.

