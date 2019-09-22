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С 1 июля иностранцы могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Предъявить такой документ можно в воздушном пункте пропуска Чита (Кадала).
Электронная виза является разрешением на краткосрочное пребывание в другой стране. Иностранным гражданам с этим документом можно находиться в России не более 8 суток. Пункт выезда должен соответствовать пункту въезда в Российскую Федерацию.
Ранее распоряжением правительства страны был утверждён список стран, чьи граждане могут приезжать в Забайкалье по электронной визе. Среди них жители Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, Китая (включая Тайвань), Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Марокко, Мексики, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии.
По данным региональной пресс-службы пограничного управления ФСБ России, возможностью приехать в Забайкалье по электронной визе уже воспользовались более 100 иностранцев. Большая часть иностранцев – жители КНР.
Приём иностранных граждан по электронной визе в Забайкалье стал возможным благодаря вхождению региона в Дальневосточный федеральный округ. Соответствующий указ был подписан 3 ноября 2018 года президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства края.
Более 100 иностранцев посетили Забайкалье по электронной визе
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