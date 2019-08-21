В Улан-Удэ проведут «Большой праздник» для маленьких горожан

7 сентября в улан-удэнском парке культуры и отдыха «Юбилейный» состоится праздничная программа «Большой праздник для маленьких горожан». Семейное мероприятие, посвящённое Дню рождения столицы Бурятии, начнётся в 13:00.
По информации городского комитета по культуре, во время праздника пройдут:
- детский хореографический фестиваль «Танцевальная капель»;
- праздничный концерт детских творческих коллективов;
- «Станция красоты»: мастер-класс по плетению косичек;
- «Станция музыкальная»: любимые детские песни в караоке;
- «Станция карандашная»: конкурс рисунков и поделок;
- «Станция танцевальная»: мастер-класс по уличным танцам;
- «Станция мыльная»: шоу мыльных пузырей, конкурс на самый оригинальный мыльный пузырь;
- «Станция аквагрим».
Также в этот день в парке имени Д. Ж. Жанаева жители и гости Улан-Удэ могут увидеть праздничную программу «Город – сказка, город – мечта…». Фестиваль молодёжи и творчества «2U» («Для тебя») будет ждать своих участников и зрителей в парке имени С. Н. Орешкова. На площади Революции развернутся «Верхнеудинская ярмарка» и этнокультурная ярмарка национально-культурных автономий «Город дружбы». Рядом в сквере «Гостиные ряды» расположится проект центральной городской библиотеки имени И. Калашникова on-life игра «Город в городе». Торжественное открытие Дня города «Яркими красками город цвети!» и закрытие – «Яркая палитра» вместе с праздничным фейерверком пройдут на площади Советов.
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