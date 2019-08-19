Мероприятие состоится в Шахматном сквере в День города
7 сентября в Улан-Удэ пройдёт игра «Город в городе». С 12:00 до 16:00 в Шахматном сквере на Гостиных рядах можно будет почувствовать себя горожанином вымышленного города, в котором интеллект, культура и творчество основа всего.
На входе в город участник получает паспорт гражданина и игровые деньги «Толстовки» и «Пушкинки». Потратить их можно на различные развлечения, игры и розыгрыши. Дополнительные игровые деньги зарабатываются на интеллектуальной бирже в конкурсах и викторинах по книгам и истории города Улан-Удэ.
Город состоит из нескольких площадок. Посетителей ждут выступления поэтов, бардов, музыкантов, игры, конкурсы, розыгрыши, подарки и многое другое. На главной сцене праздника можно будет увидеть соревнования ораторов на заданную тему о городе, состязания поэтов, выступление рок-группы и парад живых картин. Также участники игры смогут перевоплотиться в героев известных произведений живописи, сыграть «свадьбу на один день», поучаствовать в «Утиных забегах», разбить пиньяту с кучей конфет или просто отдохнуть в компании хорошей книги. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.
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В Улан-Удэ проведут on-life игру «Город в городе»
Общество, Фото:
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