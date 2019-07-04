Они состоятся в Байкальске и Слюдянке
На следующей неделе на южном побережье Байкала пройдёт ряд фестивальных событий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Слюдянского района Иркутской области.
С 12 по 14 июля в Байкальске запланировано проведение Клубничного фестиваля «Виктория- 2019». Это ежегодный и один из самых популярных фестивалей на Байкале, в период проведения которого в изобилии собирается урожай клубники. Фестиваль сопровождается конкурсной и культурно-развлекательной программой в течение дня и выступлением музыкальных групп в вечернее время. Также гостей ждёт ярмарка кулинарных «клубничных шедевров» и возможность приобрести клубнику в больших количествах.
Там же 14 июля пройдёт молодёжный фестиваль рок-музыки «У чистой воды». На сцене выступят молодые рок-музыканты и уже известные исполнители. Среди зрителей проведут различные силовые конкурсы.
II-ой открытый гастрономический фестиваль национальной кухни Восточной Сибири «Байкальский вкус» состоится с 14 по 15 июля в Слюдянке. Гостей праздничного мероприятия ждут мастер-классы от шеф-поваров, а сами участники устроят состязания на берегу Байкала по приготовлению блюд на гриле. В рамках фестиваля запланировано проведение ярмарки сельскохозяйственной продукции и концерт.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, также в эти дни в Слюдянке состоится юбилейный Всероссийский фестиваль-конкурс «Волна Байкала».
На Байкале пройдут фестивали клубники, кухни и рока
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