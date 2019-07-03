Победители конкурса-фестиваля выступят на заключительном гала-концерте
С 11 по 14 июля в Иркутской области определятся самые талантливые коллективы и исполнители. В Слюдянке состоится юбилейный Х Всероссийский фестиваль-конкурс «Волна Байкала».
Конкурс проводится по номинациям: «Хореография» (народный, современный, эстрадный, классический танцы), «Вокал» (соло, дуэты, трио, ансамбли) в 4 возрастных категориях, «Инструментальная музыка» (соло, ансамбли) и «Оригинальный жанр» (цирк, театр, художественное слово, гимнастика и прочее). Публичные конкурсные просмотры пройдут в ДК «Перевал». Также с конкурсантами проведут теоретический разбор конкурсных выступлений.
В последний день фестиваля жюри наградит лучших. Закончится мероприятие большим гала-концертом.
Напомним, что в прошлом году фестиваль собрал более 500 участников из Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Ангарска, Нижнеудинска, Братска, Красноярска, Читы, Улан-Удэ и многих других городов и поселков России. Одним из призёров стал ансамбль Кабанского района «Русичи».
Юбилейный фестиваль «Волна Байкала» пройдёт в Слюдянке
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