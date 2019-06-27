В утренние часы при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10, местами порывы до 12-17 м/с. Температура днём 21-26, местами 12-17 тепла.
ВУлан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер переменный с порывами до 15 м/с. Температура днём +21,+23.
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27 Июня
26 Июня
07:52
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В Бурятии сохранится дождливая погода
Общество, Фото:
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня по республике неустойчивая погода, временами дожди, местами сильные дожди, грозы
В утренние часы при прояснении туманы. Ветер переменный 5-10, местами порывы до 12-17 м/с. Температура днём 21-26, местами 12-17 тепла.
ВУлан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер переменный с порывами до 15 м/с. Температура днём +21,+23.
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По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня по республике неустойчивая погода, временами дожди, местами сильные дожди, грозы
Они посоревнуются в жульбаке, бочча и кульбутто
Они примут участие в открытом летнем чемпионате области
Также в программе молодёжь ждут танцы, музыка и конкурсы
В соревнованиях участвуют гости из Забайкалья и Бурятии
Он пройдёт по маршруту Чита – Шилка – Нерчинск – Сретенск – Шелопугино – Газимурский Завод – Чита
Команду представляли ребята из Закамны и Усть-Баргузина
В столице Забайкалья пройдёт праздник «За цыганской звездой кочевой»
Победителем стала команда из Оймура
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