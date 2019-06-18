В Забайкалье начали отстраивать сгоревшее село

В селе Тасырхой, пострадавшем во время апрельских пожаров, приступили к строительству домов



В полностью сгоревшем во время апрельских пожаров селе Тасырхой Борзинского района Забайкальского края начаты строительные работы. Об этом доложил исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Виктор Паздников на оперативном совещании.



«Здесь будут возводиться четыре дома. На сегодняшний день выполнены траншеи под устройство фундамента. Подрядчик закупает все необходимые материалы, с завтрашнего дня приступает к заливке фундамента», – рассказал он обстановку краевому главе Александру Осипову.



Ранее были подготовлены новые земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Решение о строительстве Тасырхоя не на пепелище, а на новом месте, на сходе приняли жители села. Кроме того, в адрес министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлено письмо с просьбой оказать содействие в вопросе обустройства скважины для обеспечения населения источником водоснабжения, в том числе противопожарного. Ранее в селе Тасырхое такого источника не было.



По словам вице-премьера, со следующей недели начнётся строительство ещё одного дома в селе Горда Приаргунского района, сгоревшего во время степного пожара весной текущего года.



Всего заявлений на приобретение и восстановление утраченного жилья подано от 148 семей, по 117 из них принято положительное решение, 21 семья получила отказ, сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.

