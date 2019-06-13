В Забайкалье прошёл турнир по дворовому футболу

Его выиграли борзинские футболисты



12 июня в Чите состоялся финал одного из этапов масштабного спортивного проекта «От дворового спорта к медалям» – турнира по дворовому футболу. 350 детей со всего Забайкалья приняли участие в соревнованиях.



Среди лучших были выявлены чемпионы турнира. Ими стали юные футболисты из Борзинского района. Второе место заняла команда из поселка Агинское, третье – из Шилкинкого района. Приз «Кубок Надежды» завоевали ребята из Карымского района. Награждение состоялось в День России на центральной площади краевой столицы. Победителям вручили кубки, медали и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.



Проект «От дворового спорта к медалям» реализуется на средства президентского гранта. Его размер составил три миллиона рублей. Кроме турнира по футболу в рамках проекта будет организован турнир по русской лапте. Его финал состоится в сентябре. Основная цель инициативы – развитие дворового спорта. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкальского края.

