В Улан-Удэ появилась первая инклюзивная детская площадка

Площадку подарил фонд Натальи Водяновой. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия в парке имени Жанаева
Накануне, 5 июня, в Улан-Удэ открылась первая инклюзивная площадка для детей. Она появилась в парке имени Жанаева. Площадь составляет 1200 квадратных метров.
С открытием горожан поздравил и.о. руководителя администрации города Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- За последние годы микрорайоны Восточный и Загорск значительно преобразились. Не так давно мы благоустроили парк имени Дармы Жанаевича Жанаева, и он обрёл второе дыхание. Отрадно, что сегодня мы открываем здесь новую площадку, которая, я уверен, будет не только способствовать физическому развитию наших детей, но и, самое главное, станет ещё одним элементом комфортной безбарьерной среды в нашей столице, - сказал Игорь Шутенков.
Площадка позволит детям, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, играть, обучаться и развиваться вместе со своими сверстниками. Совместный досуг будет способствовать их физическому и психическому развитию, улучшению координации и моторики.
Как сообщал «Байкал-Daily», открытие стало возможно благодаря фонду «Обнажённые сердца» имени Натальи Водяновой и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Детская площадка состоит из просторных игровых зон, подходящие для посетителей всех возрастов, в том числе детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Всего установлено 25 игровых элементов и конструкций: комплекс «Вертолётная станция» с горками, игровые панели, развивающие мелкую моторику, качели «Гнездо», «Колосок» - элемент, развивающий координацию и баланс тела, и другое оборудование, соответствующее требованиям национальной системы ГОСТ РФ и имеющее международную сертификацию от TUV Product Service.
Кроме того, площадка покрыта травмобезопасной резиновой плитки и тротуарной брусчатки, предусмотрены лавочки и зоны отдыха. Площадка разделена по возрастам. Также позаботились о родителях и подготовили специальная зона ожидания, сообщает управление по информационной политике.
Это вторая площадка в Улан-Удэ от фонда Натали Водяновой «Обнажённые сердца». Первая установлена в парке «Юбилейный» в 2009 году. На открытие приезжала сама Наталья Водянова.
В Улан-Удэ появилась первая инклюзивная детская площадка
Общество, Фото:
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