Фонд Натальи Водяновой подарит Улан-Удэ ещё одну площадку

5 июня в парке имени Жанаева в Улан-Удэ состоится открытие единственной в Бурятии инклюзивной детской игровой площадки. Открытие стало возможно благодаря фонду «Обнажённые сердца» имени Натальи Водяновой и АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
- Инклюзивный парк - это детская площадка, игровые и спортивные зоны, которые подходят как для обычных детей, так и для детей с особенностями развития. Главная цель подобных парков - объединить разных детей через игру, – сообщают в Дирекции по паркам города.
В программе открытия: концерт от творческих коллективов и исполнителей города, игровые зоны, конкурсы, призы и подарки.
Праздник завершится фейерверком.
Начало мероприятия в 15:00 (0+).
Это вторая детская площадка, открытая фондом «Обнажённые сердца» в Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2009 году в парке «Юбилейный» состоялось открытие площадки, на мероприятии присутствовала сама Наталья Водянова. Площадка была настолько популярна среди маленьких улан-удэнцев, что со временем несколько разрушилась. В августе 2018 года её отремонтировали.