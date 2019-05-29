Фонд Натальи Водяновой подарит Улан-Удэ ещё одну площадку

- Инклюзивный парк - это детская площадка, игровые и спортивные зоны, которые подходят как для обычных детей, так и для детей с особенностями развития. Главная цель подобных парков - объединить разных детей через игру, – сообщают в Дирекции по паркам города.











Начало мероприятия в 15:00 (0+).









