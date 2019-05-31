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Более 200 семей Бурятии получили региональный маткапитал

Более 200 семей Бурятии получили региональный маткапитал
Общество,  Фото:pixabay.com
В 2019 году его размер составляет порядка 136 тысяч рублей

В Бурятии с начала 2019 года за региональным материнским капиталом на второго ребёнка обратилось более 212 семей.

Региональный материнский (семейный) капитал в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка выплачивается: женщине при рождении в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года на второго ребёнка, а также при усыновлении ею второго ребёнка, родившегося в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года; - мужчине, являющемуся единственным усыновителем второго ребенка, родившегося в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

- Право на получение регионального капитала предоставляется один раз. Право на региональный капитал возникает со дня рождения (усыновления) второго ребёнка независимо от периода времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка. В 2019 году размер материнского (семейного) капитала составляет 453 026 рублей, а размер регионального материнского капитала – 135 907 рублей, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.

Граждане могут направить региональный капитал в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребёнком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребёнком (детьми) расходов; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 
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