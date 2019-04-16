Наши земляки стали чемпионами России
В Крыму завершился Чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Побороться за путевки на Чемпионат Мира приехали 68 спортсменов из 17 регионов страны. Республику Бурятия представили 9 спортсменов.
По итогам соревнований наши земляки заняли призовые места пьедестала. Чемпионами России стали Хутаков Сергей и Дорофеев Александр.
Серебряные медали завоевали Шигаев Баир и команда «Микс W1 (шейники)» Дорофеев Александр и Бадмаева Марина.
Бронзовыми призерами в личном зачете стали Андриевская Татьяна и Бадмаева Марина.
Также бронза у команды «Микс» в составе Шигаева Баира и Андриевской Татьяны и команды «Классический лук. Открытая группа. Мужчины» в составе Хутакова Сергея, Марзаева Петра, Иванова Владимира. Еще одна бронзовая медаль у команды «Блочный лук. Открытая группа. Мужчины» в составе Шигаева Баира, Дорофеева Александра и Хаминдаева Бадмы.
Сборная команда Бурятии завоевала 5 из 18 путевок на Чемпионат Мира 2019 года. Благодаря отличным результатам на соревнованиях Хутаков Сергей, Дорофеев Александр, Шигаев Баир, Андриевская Татьяна и Бадмаева Марина отправятся на чемпионат в Хертогенбош, Нидерланды, со 2 по 9 июня, сообщает Министерство спорта и молодежной политики РБ.
Параспортсмены Бурятии завоевали путевки на Чемпионат Мира по стрельбе из лука
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