В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами

Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона



Сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Новые правила вступят в силу через 180 дней, сообщает РИА Новости.



Ответственность за проверку информации о корректности номера будет лежать на администраторах мессенджера. Сотовый оператор должен будет обрабатывать запрос от мессенджера в течение двадцати минут. Помимо этого, мобильные операторы буду хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.



Процесс индентификации нужно будет пройти тем, кто уже пользуется приложениями, но информация оператора и сервиса не совпадает. В случае изменения данных пользователь должен снова идентифицироваться.



По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров препятствует расследованию преступлений, уточняет РИА Новости.

