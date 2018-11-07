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В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами

В России ввели запрет на анонимное пользование мессенджерами
Общество,  Фото:pixabay.com
Правительство утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью номера телефона

Сервисами смогут пользоваться лишь те, на кого оформлен номер. Новые правила вступят в силу через 180 дней, сообщает РИА Новости.

Ответственность за проверку информации о корректности номера будет лежать на администраторах мессенджера. Сотовый оператор должен будет обрабатывать запрос от мессенджера в течение двадцати минут. Помимо этого, мобильные операторы буду хранить данные о том, в каких приложениях переписываются их клиенты.

Процесс индентификации нужно будет пройти тем, кто уже пользуется приложениями, но информация оператора и сервиса не совпадает. В случае изменения данных пользователь должен снова идентифицироваться.

По мнению главы Роскомнадзора Александра Жарова, анонимное использование мессенджеров препятствует расследованию преступлений, уточняет РИА Новости.
мессенджеры
 
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