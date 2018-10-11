Держатели банковской карты «Мир» смогут оплачивать покупки или проезд с помощью браслетов и брелоков
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.
Оплата проезда в общественном транспорте или покупки в магазине без введения PIN-кода будут возможны в случае, если их стоимость не превысит 1 тыс. рублей. При этом предъявление карты не потребуется: достаточно будет поднести браслет или брелок к платежному устройству.
Эксперты отмечают удобство предложенных аксессуаров за счет упрощенной и мгновенной процедуры оплаты.
Карту «Мир» заменят браслеты и брелоки
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