Карту «Мир» заменят браслеты и брелоки

Держатели банковской карты «Мир» смогут оплачивать покупки или проезд с помощью браслетов и брелоков



Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальную систему платежных карт.



Оплата проезда в общественном транспорте или покупки в магазине без введения PIN-кода будут возможны в случае, если их стоимость не превысит 1 тыс. рублей. При этом предъявление карты не потребуется: достаточно будет поднести браслет или брелок к платежному устройству.



Эксперты отмечают удобство предложенных аксессуаров за счет упрощенной и мгновенной процедуры оплаты.



