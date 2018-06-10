В Улан-Удэ 102 дома остались без света

Рабочие «Водоканала» повредили кабель в Железнодорожном районе



9 июня в 15:40 при проведении земляных работ МУП «Водоканал» в районе улицы Пушкина 24 была повреждена кабельная линия. После этого аварийно отключился пункт подстанции.



Под отключение попали потребители 102-х многоквартирных жилых домов ул. Жуковского, Пушкина, Юного Коммунара, Гагарина, Цивилёва, Революции 1905 года, Чертенкова.



В 18:12 все потребители были запитаны по нормальной схеме. Время отключения составило два с половиной часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

