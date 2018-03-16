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Главный судебный пристав Бурятии дал обещание по делу Максима Удовиченко

Главный судебный пристав Бурятии дал обещание по делу Максима Удовиченко
Общество,  Фото:УФССП по РБ
Остаток долга виновника аварии, в которую попал Максим Удовиченко, составляет более 570 тысяч рублей

Сегодня на пресс-конференции службы судебных приставов Бурятии отметили, что они будут и дальше взыскивать деньги с водителя машины, который совершил резонансную аварию в мае 2011 года в селе Багдарин Баунтовского района.

Напомним, 8-летнего Максима Удовиченко и его друга сбил на своём автомобиле местный лихач. В результате ДТП приятель мальчика погиб на месте, а Максим стал инвалидом. Из-за серьёзного повреждения продолговатого мозга Максим остался парализованным. В течение семи лет ребёнок боролся за свою жизнь: ему были проведены различные операции, в том числе за рубежом, назначено лечение. В феврале этого года стало известно, что мальчика не стало.

- Мы принесли соболезнования, когда это стало известно. На сегодняшний день, мне кажется, в этой ситуации необходимо будет работу продолжить. Там всё-таки исполнение будет вестись дальше, то есть мы не остановимся ввиду кончины мальчика. Думаю, что доведём до конца – исполним данное производство, это дело принципа, - подчеркнул Аслан Токаев, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

Ранее виновник аварии получил три года условно и лишился водительских прав на один год. Кроме того, судом на него была возложена обязанность по выплате маме Максима 947 тысяч 228 рублей материального ущерба и компенсации морального вреда, а также 500 тысяч - в пользу семьи погибшего мальчика.

Как сегодня добавили в пресс-службе ведомства, за шесть лет приставы взыскали с должника свыше 870 тысяч рублей компенсации морального вреда, из них в пользу мамы Максима – около 595 тысяч рублей, в пользу семьи друга Максима, погибшего во время ДТП – 276 тысяч рублей.

Остаток долга составляет сумму в размере 576 тысяч рублей в пользу двух семей.

Как сообщал «Байкал-Daily», с первых дней с момента страшного ДТП незнакомые люди начали оказывать помощь семье Максима. Ему перечисляли деньги, дарили подарки и говорили слова поддержки Ирине Батышевой, маме мальчика. Также с помощью сбора средств Максима удалось отвезти в испанскую клинику, где медики провели сложнейшую операцию для того, чтобы он получил шанс дышать самостоятельно.

Затем после лечения в больницах он с мамой уже три года жили дома в селе Багдарин. Максим был прикован к кровати и подключён к аппарату ИВЛ.

И в конце 2017 года мальчик просил у жителей республики мягкую игрушку и сладкий новогодний презент. И люди со всех концов России отправляли ему деньги и различные подарки.

В феврале 2018 года Максима не стало.  


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