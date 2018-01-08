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Топ фотографий года в Бурятии 2017 года
Общество, 08.01.2018 09:10
«Байкал-Daily» подводит итоги года и вспоминает самые яркие кадры 2017-го. Бурятии доказала всей стране, что бурятки самые красивые азиатки, по Улан-Удэ разгуливали дикие животные, а повар из Бурятии удивил буузами
«Наши в мире»
Топ фотографий года начнём с многочисленных участий бурятских красавиц во всевозможных конкурсах красоты. Землячки участвовали в региональных «Мисс Азия», который проходили в Санкт-Петербурге, Новосибирске, во Владивостоке и Красноярске. Девушки уверенно забирали короны одну за другой, не оставляя конкуренткам ни шанса.
В конце года всей стране доказала, что бурятки самые красивые азиатки, 18-летняя София Замбалова, завоевавшая звание «Miss Asia Russia 2017». Она обошла красоток из Монголии, Непала, Казахстана, Китая, Вьетнама и Кыргызстана. Конкурс красоты состоялся в декабре в Москве.
По словам бурятской красавицы, она ни на секунду не сомневалась в своей победе. София ранее принимала участие весной в конкурсе «Мисс Улан-Удэ-2017». Тогда она получила целых три звания: Первая вице-мисс, Мисс Fiore и Мисс зрительских симпатий.
На столичном конкурсе красоты София выступила в стилизованном чёрном платье с традиционными узорами и орнаментом. Визитной карточкой стал танец исполненный под морин-хуур.
«Гуттаперчевые девочки»
Также запомнились в уходящем году прославившиеся на весь мир «гуттаперчевые девочки» из Бурятии. Ни для кого не секрет, что артистки сейчас работают в цирке Дю Солей и гастролируют по всему свету.
Благодаря этому они смогли познакомиться Нилом Патриком Харрисом, сыгравшим роли Барни Стинсона в телесериале «Как я встретил вашу маму» и Графа Олафа в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья». Также звезда Голливуда выступил в роли Патрика Уинслоу в популярном мультфильме «Смурфики».
Месяцем ранее они познакомились с рок-музыкантом Стивеном Тайлером, лидером группы Aerosmith. Циркачки остались под впечатлением от встречи и удовольствие поделились с подписчиками в социальной сети. Музыканта удивило, что девушки из России и им пришлось объяснять откуда они родом. Вокалист также запостил фотографию на своей странице и на сегодняшний день она надрала около 80 тысяч «лайков».
Также одна из артисток, Баярма Зодбоева, в августе вышла замуж за генерального менеджера цирка. Свадьбу сыграли в Америке, туда же прилетели родственники счастливой невесты. А в октябре про «гуттаперчевых девочек» в Канаде сняли документальный фильм «Три желания для золотой рыбки». В фильме девушки рассказали о себе, их работе, трудностях и планах на будущее.
Бурятия может похвастаться не только красивыми девушками, но национальными блюдами. Шеф-повар из Улан-Удэ Артём Курикша стал одним из участников Российской гастрономической недели, которая проходила на Кипре с 13 ноября. Он предложил жюри традиционные бурятские буузы, омуль в разных видах и дополнил это хвойным мороженым. А также удивил зелёным чаем сагаан дали с молоком и ароматом сибирских трав.
«А почему бы и нет»
Раз уж речь зашла о еде, то нельзя не упомянуть бурятского певца Чингиса Ли и его подарок от благодарных и заботливых зрителей. На благотворительном концерте в одном из районов республики ему подарили мешок картошки. Как рассказал тогда «Байкал-Daily» сам артист, он в шутку сказал организаторам, что к его гонорару плюс мешок картошки. А ведь Чингис знаменит своим жёстким райдером, и устроители мероприятия восприняли его слова всерьёз. Продуктовые подарки также вручили и молодым артистам. Им достались сливочное масло, мясо и сметана.
Следующее фото «мечется» между подзаголовками «Наши в мире» и «А почему бы и нет». Речь пойдёт о бурятской тушёнке. Об её отменном вкусе известно давно, но в этом году тушёнку облачили в новую обёртку. Говяжьи консервы красовались в яркой обёртке скандального телепроекта канала ТНТ «Дом-2». Находкой поделился житель Благовещенска, выложив его в Instagram. Снимок моментально вызвал бурные дискуссии. Пользователи и пошутили, и покритиковали продукцию скандально известной телестройки. Некоторые предположили, что тушенка произведена из бывших участников «Дома-2».
Зимой жителей Улан-Удэ позабавил сноуборд с Анатолием Михахановым. Сноуборд с лицом известного сумоиста заметили на горнолыжном курорте в Байкальске. Фотографией поделились подписчики паблика «Аноним 03», признавшиеся, что доска с изображением сумоиста подняла им настроение.
«Не надо стесняться»
Отойдём о красоты эстетической к бытовым реалиям. В этом году дважды по Улан-Удэ разгуливал абсолютно голый мужчина. Хотя нет, не совсем голый, он был в тапочках. Впервые его заметили в июле жители с улицы Трубачеева на остановке общественного транспорта. Мужчина в «костюме Адама» не был смущён своим видом, однако, отвлекал водителей от дороги и шокировал прохожих.
Потом его на свои фотокамеры запечатлели улан-удэнцы, но уже в зябком сентябре. По словам очевидцев, нагой горожанин прогуливался по улицам Геологическая и Трубачеева. Он уверенной походкой шёл по своим дела, не обращая внимания на взгляды удивлённых прохожих. Среди них были замечены и дети, и стрики, и мамочки с колясками. По словам местных жителей, мужчина психически нездоров.
«Умом Россию не понять»
Раз уж мы упомянули остановки общественного транспорта и автомобилистов, то вспомним о безумной «зебре» в одном из районов республики. Пешеходный переход расположен около школы, однако ведёт прямо к палисаднику образовательно учреждения. Более того, асфальт положили только под «зеброй», дорога рядом так и осталась грунтовой.
В соседнем Иркутске тоже поставили «абсурдные», по словам местных жителей, знаки «Пешеходный переход». «Зебра» также расположилась перед школой, но как уверяют сельчане, в этом нет никакой необходимости, потому что в деревне за день «проезжает максимум одна-две машины». Но решение ГИБДД не отменить.
Животные в городе
Удивлять могут быть не только решения властей, обнажённые горожане, но животные, разгуливающие в неположенных им местах. Так, в сентябре в интернете появилась фотография коровы, жующей траву в аэропорту столицы Бурятии. Горожане назвали эту ситуацию «колхозом».
Кроме коров, в Улан-Удэ были замечены и дикие животные. Так, в начале ноября разгуливала лисица. Рыжая хищница решила прогуляться по территории Авиазавода. Как рассказали тогда «Байкал-Daily» специалисты, «это нормально». Животные выходят в город из леса в поисках еды. Их привлекают мусорные баки.
Месяцем ранее улан-удэнцы заметили куропаток. Одна из птиц находилась прямо в центре города – на Центральном рынке. И целое семейство прогуливалось вдоль одной из просёлочных дорог. По словам зоологов, и это нормально. Потому что куропатки обитают не только в районах Бурятии, но в Улан-Удэ, предпочитая открытые территории.
Снежный барс
В этом году на камеры фотоловушек попалось целое семейство кошачьих. Занесённый в «Красную книгу» снежный барс обитает в Тункинском нацпарке. В 2017 году автоматические камеры WWF зафиксировали 14 проходов 9 особей ирбиса, включая самок с котятами. Так, весной в Бурятии фотоловушка запечатлела на одном кадре сразу всю семью снежных барсов — самку с двумя котятами.
Как же без «головы Ленина»
Не без внимания остался и памятник Ленину, стоящий на главной Площади города. Весной в столицу Бурятии приезжала популярная рок-группа «Би-2», выступившая с небывалым аншлагом. Лидеры группы Шура и Лёва сделали неподражаемое фото с «головой Ленина». Этот снимок заметил юморист Иван Ургант. Он в своей передаче «Вечерний Ургант» в рубрике «Пять вспышек прекрасного» назвал эту фотографию «Би-3: Шура, Лёва и Вова». И предложил музыкантам «взять Вову в подтанцовку».
Чуть позже памятник «заулыбался» во все 32 зуба. Снимок появился на развлекательном сайте «Пикабу». Подписчики сайта активно шутили и «лайкали» фото.
Потом появилась фотожаба, в которой знаменитый сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов о помощью мобильного приложения поменялся лицами с «головой Ленина». В сети этот снимок назвали «Как правильно меняться лицами». Фото моментально стало популярным – менее чем за сутки его просмотрели более ста тысяч подписчиков.
Звёзды тоже люди
Летом жителей Бурятии удивил снимком известный певец, выходец «Фабрики звёзд», Стас Пьеха. Певец сфотографировался около деревянного туалета, подписав «Единственный вертеп одинокого путника, минутное пристанище на бескрайних полях Забайкалья...»
Он выступал с туром с другими «фабрикантами» в мухоршибирском посёлке Саган-Нур и других шахтёрских населённых пунктах Бурятии и Забайкальского края в рамках празднования Дня шахтёра. Концерты устроила Сибирская угольная энергетическая компания.
Немного политики
В середине декабря в центре города появился художник, который заманивает клиентов портретом главы Бурятии. Художник признался, что рисует ради пиара, поскольку Алексей Цыденов «медийная, узнаваемая личность». И по его словам, после этого изображения у него увеличилось количество заказов.
Счастливые родители
Нельзя не вспомнить знаменитых молодых родителей уходящего года. В мае мамой стала серебряный призёр Олимпийских игр Инна Степанова. Она родила девочку. Фотографию в интернет выложил новоиспечённый папа, муж спортсменки Тимур Баторов. Улан-удэнцы охотно поздравляли семейную пару с пополнением.
Также ряды молодых отцов пополнил депутат Народного Хурала Баир Цыренов. Летом его жена Ксения Плеханова родила девочку. Политик признался, что после появления на свет малышки он стал по-особенному смотреть на мир.
Напомним, Ксения Плеханова в конце 2014 года возглавила отделение ЛДПР в Улан-Удэ. 18-летняя девушка установила возрастной рекорд, став самым юным координатором в стране. А в начале 2016 года Ксения вступила в ряды КПРФ.
Свадьбу Баир и Ксения сыграли в конце 2016 года, однако стало об этом известно лишь вначале 2017 года.
Осенью у 30-летнего лидера ЛДПР Бурятии Сергея Дороша родился ребёнок. Жена Дороша родила мальчика 19 октября. Сына супруги назвали Тимофей. Радостной новостью политик поделился с подписчиками своей страницы в Facebook, назвав себя самым счастливым человеком на земле.
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