Топ фотографий года в Бурятии 2017 года

Осенью у 30-летнего лидера ЛДПР Бурятии Сергея Дороша родился ребёнок. Жена Дороша родила мальчика 19 октября. Сына супруги назвали Тимофей. Радостной новостью политик поделился с подписчиками своей страницы в Facebook, назвав себя самым счастливым человеком на земле.

Не без внимания остался и памятник Ленину, стоящий на главной Площади города. Весной в столицу Бурятии приезжала популярная рок-группа «Би-2», выступившая с небывалым аншлагом. Лидеры группы Шура и Лёва сделали неподражаемое фото с «головой Ленина». Этот снимок заметил юморист Иван Ургант. Он в своей передаче «Вечерний Ургант» в рубрике «Пять вспышек прекрасного» назвал эту фотографию «Би-3: Шура, Лёва и Вова». И предложил музыкантам «взять Вову в подтанцовку».

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