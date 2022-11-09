Предпринимателям Бурятии помогают получать кредиты на развитие бизнеса

В 2022 году Гарантийным фондом были выданы поручительства на сумму более 1 млрд рублей
Гарантийный фонд Бурятии впервые за 15 лет работы выдал в течении одного года республиканскому бизнесу поручительств на сумму более 1 млрд рублей. В этом году уже 98 предпринимателей получили поддержку от регионального гарантийного фонда
- Поручительства нужны бизнесу, когда не хватает обеспечения по кредиту. С начала работы, с 2007 года Гарантийный фонд предоставил 1184 поручительств на общую сумму 7 455 млн. руб. Гарантийный механизм позволил привлечь на 1 рубль бюджетных средств 2,2 руб. на деятельность малого и среднего предпринимательства республики, - рассказали в правительстве Бурятии.
Увеличение объёма поручительств в 2022 году стало возможным благодаря докапитализации Гарантийного фонда за счёт республиканского и федерального бюджета.
За счёт федерального бюджета фонду было представлено 108 млн. рублей на докапитализацию в 2022 году, за счёт республиканского бюджета - 242,9 млн. руб. Эти средства позволили значительно расширить возможности фонда и увеличить сумму поручительств на одну сделку до 75 млн. руб. и на одного заёмщика до 110 млн. рублей.
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