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Российские ИП с инвалидностью получат спецподдержку

Российские ИП с инвалидностью получат спецподдержку
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Законопроект разработало минэкономики

Минэкономики России разработало законопроект, по которому индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наёмных работников смогут получить статус социального предприятия, сообщает газета «Известия».

Согласно документу, они смогут претендовать на специальные меры поддержки: как на нематериальные – консультации и образовательные мероприятия, так и на финансовые - например, гранты и льготные займы.

Сейчас же на статус социального предприятия в России могут претендовать малые и средние компании, из которых не менее половины штата составляют социально уязвимые категории граждан. Расходы на оплату их труда должны достигать как минимум 25%. При этом индивидуальные предприниматели без наёмных работников, которые сами относятся к категории инвалидов, на такой статус не имеют права.

На проблему в начале декабря обратил внимание премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минэкономики и Минфину внести в правительство нормативный акт, позволяющий ИП с инвалидностью без наемных работников получить статус социального предприятия, сообщают «Известия».
инвалиды предприниматели

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