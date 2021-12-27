Законопроект разработало минэкономики
Минэкономики России разработало законопроект, по которому индивидуальные предприниматели с инвалидностью и без наёмных работников смогут получить статус социального предприятия, сообщает газета «Известия».
Согласно документу, они смогут претендовать на специальные меры поддержки: как на нематериальные – консультации и образовательные мероприятия, так и на финансовые - например, гранты и льготные займы.
Сейчас же на статус социального предприятия в России могут претендовать малые и средние компании, из которых не менее половины штата составляют социально уязвимые категории граждан. Расходы на оплату их труда должны достигать как минимум 25%. При этом индивидуальные предприниматели без наёмных работников, которые сами относятся к категории инвалидов, на такой статус не имеют права.
На проблему в начале декабря обратил внимание премьер Михаил Мишустин. Он поручил Минэкономики и Минфину внести в правительство нормативный акт, позволяющий ИП с инвалидностью без наемных работников получить статус социального предприятия, сообщают «Известия».
Российские ИП с инвалидностью получат спецподдержку
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Это самый крупный штраф по отношению к зарубежным IT-гигантам
Законопроект разработало минэкономики
Указ о ковидных послаблениях подписал Игорь Кобзев
Бизнес, 26.12.2021
Вагоны сошли на путях необщего пользования
Концентрация хлора в бассейне оказалась выше допустимой
По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos, 34% россиян по-прежнему на Новый год мечтают получить в подарок смартфон
Изменения коснулись первоначального взноса при оформлении
Не остались в стороне от беды и городские предприниматели
Банк расширяет возможности рефинансирования для клиентов
Бизнес, 23.12.2021
Исследование представила компания Cloudflare
Бизнес, 23.12.2021
Магазин корейского бренда TONY MOLY не соблюдал профилактические мероприятия
Необычная акция проходит в столице Бурятии
Елена Константинова разработала уникальную технологию для аграриев
Первый полёт состоится перед Новым годом
Санитарные нарушения обнаружили в кафе китайской кухни