В Чите суд конфисковал автомобиль супруги водителя за пьяную езду

Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём



Читинец признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.



Суд установил, что в марте мужчина после употребления спиртного управлял принадлежащим его супруге автомобилем «Нива», передвигаясь по улицам Читы. Не справившись с управлением, он попал в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в столб, после чего прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали у него состояние опьянения.



Ранее водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.



- Черновский районный суд Читы признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на два года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Несмотря на то, что автомобиль на праве собственности принадлежал супруге подсудимого, при постановлении приговора суд принял решение о его конфискации, поскольку в силу закона он является совместной собственностью супругов.



Приговор в законную силу не вступил.

