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В Чите суд конфисковал автомобиль супруги водителя за пьяную езду

В Чите суд конфисковал автомобиль супруги водителя за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Мужчину дважды останавливали нетрезвым за рулём

Читинец признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Суд установил, что в марте мужчина после употребления спиртного управлял принадлежащим его супруге автомобилем «Нива», передвигаясь по улицам Читы. Не справившись с управлением, он попал в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в столб, после чего прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали у него состояние опьянения.

Ранее водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.

- Черновский районный суд Читы признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на два года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Несмотря на то, что автомобиль на праве собственности принадлежал супруге подсудимого, при постановлении приговора суд принял решение о его конфискации, поскольку в силу закона он является совместной собственностью супругов.

Приговор в законную силу не вступил.
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