Среди пострадавших двое детей
В селе Куанда Каларского района Забайкальского края произошло массовое отравление мясом медведя. Всего отравились 11 человек, среди которых двое детей, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.
По данным медиков, местные жители употребляли мясо медведя, а позже почувствовали недомогание. Сегодня пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.
По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.
По информации областного минздрава, сначала в больницу обратились девять человек. Позже их количество выросло до 11. На данный момент состояние трёх человек средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь человек находится в удовлетворительном состоянии. Проводится телемедицинская консультация со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.
Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту массового отравления мясом медведя. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролирует соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.
В Забайкалье 11 человек отравились мясом медведя
Происшествия, Фото:
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