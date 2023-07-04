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В Забайкалье 11 человек отравились мясом медведя

В Забайкалье 11 человек отравились мясом медведя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди пострадавших двое детей

В селе Куанда Каларского района Забайкальского края произошло массовое отравление мясом медведя. Всего отравились 11 человек, среди которых двое детей, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.

По данным медиков, местные жители употребляли мясо медведя, а позже почувствовали недомогание. Сегодня пострадавших доставят в Читу, где проведут обследование и установят точный диагноз.

По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы дикого мяса изъяты и будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

По информации областного минздрава, сначала в больницу обратились девять человек. Позже их количество выросло до 11. На данный момент состояние трёх человек средней степени тяжести, один из них несовершеннолетний. Восемь человек находится в удовлетворительном состоянии. Проводится телемедицинская консультация со специалистами краевой клинической инфекционной больницы.

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту массового отравления мясом медведя. Надзорное ведомство оценит исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролирует соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи. Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами.

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