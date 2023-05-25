В Улан-Удэ женщина пострадала в горящем автомобиле

Автомобиль полыхал на улице Сахьяновой



Сегодня днём на улице Сахьяновой в Улан-Удэ полыхал автомобиль.



- На место было направлено подразделение пожарно-спасательной части № 3 в составе пяти человек и одной единицы техники. Пожар был ликвидирован менее чем за 10 минут. Из автомобиля был эвакуирован газовый баллон, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Пострадала женщина-водитель, уточнили в ведомстве. Пострадавшую медики скорой помощи госпитализировали в больницу.



Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.

