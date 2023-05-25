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В Улан-Удэ женщина пострадала в горящем автомобиле

В Улан-Удэ женщина пострадала в горящем автомобиле
Происшествия,  Фото:t.me/novosti_ulanude
Автомобиль полыхал на улице Сахьяновой

Сегодня днём на улице Сахьяновой в Улан-Удэ полыхал автомобиль.

- На место было направлено подразделение пожарно-спасательной части № 3 в составе пяти человек и одной единицы техники. Пожар был ликвидирован менее чем за 10 минут. Из автомобиля был эвакуирован газовый баллон, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Пострадала женщина-водитель, уточнили в ведомстве. Пострадавшую медики скорой помощи госпитализировали в больницу.

Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС. 
пожар автомобили

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