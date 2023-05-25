Автомобиль полыхал на улице Сахьяновой
Сегодня днём на улице Сахьяновой в Улан-Удэ полыхал автомобиль.
- На место было направлено подразделение пожарно-спасательной части № 3 в составе пяти человек и одной единицы техники. Пожар был ликвидирован менее чем за 10 минут. Из автомобиля был эвакуирован газовый баллон, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Пострадала женщина-водитель, уточнили в ведомстве. Пострадавшую медики скорой помощи госпитализировали в больницу.
Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
В Улан-Удэ женщина пострадала в горящем автомобиле
Происшествия, Фото:
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