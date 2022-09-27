Кража произошла во время переезда
В полицию Северобайкальска поступило сообщение о краже мобильного телефона. Мужчина рассказал приехавшим на место сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, что телефон у него пропал, когда он помогал своей родственнице при переезде. Мужчина пробовал дозвониться на потерянный гаджет, но он уже оказался выключен.
Вместе с мужчиной в переезде женщине помогал её судимый сосед. Последнего задержали сотрудники Росгвардии вместе с сотрудниками полиции.
- Задержанный – ранее судимый 26-летний местный житель – сознался в краже. Он рассказал, что в момент совместного распития алкогольных напитков украл телефон с целью его дальнейшей продажи, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Мобильный телефон изъят и возвращён законному владельцу.
В Бурятии росгвардейцы поймали подозреваемого в краже телефона
Происшествия, Фото:
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