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В Бурятии росгвардейцы поймали подозреваемого в краже телефона

В Бурятии росгвардейцы поймали подозреваемого в краже телефона
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Кража произошла во время переезда

В полицию Северобайкальска поступило сообщение о краже мобильного телефона. Мужчина рассказал приехавшим на место сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, что телефон у него пропал, когда он помогал своей родственнице при переезде. Мужчина пробовал дозвониться на потерянный гаджет, но он уже оказался выключен.

Вместе с мужчиной в переезде женщине помогал её судимый сосед. Последнего задержали сотрудники Росгвардии вместе с сотрудниками полиции.

- Задержанный – ранее судимый 26-летний местный житель – сознался в краже. Он рассказал, что в момент совместного распития алкогольных напитков украл телефон с целью его дальнейшей продажи, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Мобильный телефон изъят и возвращён законному владельцу.

Росгвардия кража

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