В Бурятии росгвардейцы поймали подозреваемого в краже телефона

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Кража произошла во время переезда



В полицию Северобайкальска поступило сообщение о краже мобильного телефона. Мужчина рассказал приехавшим на место сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, что телефон у него пропал, когда он помогал своей родственнице при переезде. Мужчина пробовал дозвониться на потерянный гаджет, но он уже оказался выключен.



Вместе с мужчиной в переезде женщине помогал её судимый сосед. Последнего задержали сотрудники Росгвардии вместе с сотрудниками полиции.



- Задержанный – ранее судимый 26-летний местный житель – сознался в краже. Он рассказал, что в момент совместного распития алкогольных напитков украл телефон с целью его дальнейшей продажи, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведётся следствие. Мобильный телефон изъят и возвращён законному владельцу.



