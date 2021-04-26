В Улан-Удэ вор через окно залез в номер гостиницы

Постояльцы гостиницы спали, пока в номере орудовал вор



Ночью 15 апреля в Улан-Удэ обокрали 30-летнего постояльца гостиницы. Он обратился в полицию утром, сообщив, что из номера гостиницы, где он живёт вместе с коллегой, пропали его вещи. Ущерб составил около 29 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские раскрыли кражу, задержав вора. Выяснилось, что он залез в номер на втором этаже здания через открытое окно.



31-летний улан-удэнец признался, что забрал из номера лежавший на зарядке телефон, девять тысяч рублей, найденные в карманах одежды, а также рюкзак, куртку и барсетку. В барсетке находились личные документы.



После чего также через окно вор покинул помещение.



Телефон он успел продать на рынке, от рюкзака с вещами избавился. Барсетку с документами сотрудники полиции изъяли.



Задержанный был неоднократно судим за кражи и не раз отбывал наказание в местах лишения свободы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», следствие продолжается. Мужчина заключен под стражу и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.





