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В Бурятии в снегу застрял автобус с пассажирами

В Бурятии в снегу застрял автобус с пассажирами
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Пожарные помогли застрявшему автобусу и потерявшимся автомобилистам

Сегодня утром вблизи села Уро Баргузинского района Бурятии рейсовый автобус с 14 пассажирами засел в снегу на заметённой дороге. На помощь пришли пожарные. Они отбуксировали автобус на пригодный для движения участок дороги, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Проблесковые маячки пожарных стали настоящим маяком

Также ночь с 18 на 19 февраля на пульт пожарной части 39 села Турка Прибайкальского района поступило сообщение о том, что находившиеся на льду Байкала автомобилисты не могли найти выезд на берег. Позднее время суток и сильная метель на замёрзшем озере дезориентировали людей.

Пожарные выдвинулись на помощь.

Возле озера пожарные включили проблесковые маячки на пожарном автомобиле. Увидев во тьме их мелькающий свет и ориентируясь на него, трое автомобилистов выехали со льда.

Граждане в порядке, в медицинской помощи они не нуждались.



автобус
 
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