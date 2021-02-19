В Бурятии в снегу застрял автобус с пассажирами





Сегодня утром вблизи села Уро Баргузинского района Бурятии рейсовый автобус с 14 пассажирами засел в снегу на заметённой дороге. На помощь пришли пожарные. Они отбуксировали автобус на пригодный для движения участок дороги, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Также ночь с 18 на 19 февраля на пульт пожарной части 39 села Турка Прибайкальского района поступило сообщение о том, что находившиеся на льду Байкала автомобилисты не могли найти выезд на берег. Позднее время суток и сильная метель на замёрзшем озере дезориентировали людей.Пожарные выдвинулись на помощь.Возле озера пожарные включили проблесковые маячки на пожарном автомобиле. Увидев во тьме их мелькающий свет и ориентируясь на него, трое автомобилистов выехали со льда.Граждане в порядке, в медицинской помощи они не нуждались.