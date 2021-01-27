В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу

В сарае по месту жительства одного из них изъяли инструменты, за исключением бензопилы, которую братья успели продать. Впоследствии покупатель был установлен, бензопила также изъята.





Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище». Братьям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в МВД по Бурятии.









20 января в полицию обратился 67-летний житель Закаменска и сообщил о краже имущества. Днём он распивал спиртное у себя дома в компании знакомых и уснул. Вечером обнаружил, что на кладовой во дворе взломан замок, украдена техника на общую сумму около 22 тысяч рублей. Среди украденного оказались станок для заточки цепей, бензопила и цепь от неё, сварочный аппарат, удлинитель.Полицейские задержали двух участников застолья – мужчин 30 и 37 лет, двоюродных братьев.Подозреваемые признались, что совершили кражу, сговорившись, когда хозяин от выпитого уснул, а остальные гости разошлись по домам.Ранее братья неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один из них несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественное преступление. Второй совершил кражу, будучи условно осужденным. Мужчина нигде не работают.