В Бурятии двоюродные братья пошли на кражу

20 января в полицию обратился 67-летний житель Закаменска и сообщил о краже имущества. Днём он распивал спиртное у себя дома в компании знакомых и уснул. Вечером обнаружил, что на кладовой во дворе взломан замок, украдена техника на общую сумму около 22 тысяч рублей. Среди украденного оказались станок для заточки цепей, бензопила и цепь от неё, сварочный аппарат, удлинитель.
Полицейские задержали двух участников застолья – мужчин 30 и 37 лет, двоюродных братьев.
В сарае по месту жительства одного из них изъяли инструменты, за исключением бензопилы, которую братья успели продать. Впоследствии покупатель был установлен, бензопила также изъята.
Подозреваемые признались, что совершили кражу, сговорившись, когда хозяин от выпитого уснул, а остальные гости разошлись по домам.
Ранее братья неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один из них несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественное преступление. Второй совершил кражу, будучи условно осужденным. Мужчина нигде не работают.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище». Братьям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в МВД по Бурятии.