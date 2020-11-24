Ещё 15 жильцов дома эвакуировались самостоятельно
Пять человек спасены и 15 человек эвакуированы при тушении пожара в квартире пятиэтажного дома в городе Ангарск Иркутской области прошлой ночью.
Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи. К месту были направлены силы двух пожарно-спасательных частей.
Пожар произошёл в зале двухкомнатной квартиры на третьем этаже. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шёл дым. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе хозяева горевшей квартиры.
Звено газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств спасло пятеро соседей, из них двое детей.
- В течение пяти минут открытый огонь был потушен, ещё час потребовался на ликвидацию последствий пожара. В результате комната повреждена по всей площади, квартира полностью закопчена. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнём при курении в жилом помещении
С начала года в Иркутской области произошло 6215 пожаров. На пожарах погибли 155 человек, 149 человек получили травмы, 947 человек спасены на пожарах.
В Ангарске пожарные спасли пять человек
Происшествия, Фото:
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