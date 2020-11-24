В Ангарске пожарные спасли пять человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ещё 15 жильцов дома эвакуировались самостоятельно



Пять человек спасены и 15 человек эвакуированы при тушении пожара в квартире пятиэтажного дома в городе Ангарск Иркутской области прошлой ночью.



Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи. К месту были направлены силы двух пожарно-спасательных частей.



Пожар произошёл в зале двухкомнатной квартиры на третьем этаже. На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры шёл дым. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе хозяева горевшей квартиры.



Звено газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств спасло пятеро соседей, из них двое детей.



- В течение пяти минут открытый огонь был потушен, ещё час потребовался на ликвидацию последствий пожара. В результате комната повреждена по всей площади, квартира полностью закопчена. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнём при курении в жилом помещении



С начала года в Иркутской области произошло 6215 пожаров. На пожарах погибли 155 человек, 149 человек получили травмы, 947 человек спасены на пожарах.

