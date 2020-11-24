 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 ноября

23 ноября

Популярное

В Улан-Удэ украденный у подростка телефон дважды перепродали

В Улан-Удэ украденный у подростка телефон дважды перепродали
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Телефона лишилась забывчивая девушка

Полиция Улан-Удэ раскрыла летнюю кражу сотового телефона у 16-летней девушки.

Вечером 12 августа девушка сидела в автомобиле друга. Машину приятель планировал продать. Приехавшие по объявлению потенциальные покупатели решили осмотреть автомобиль. Девушка вышла, забыв на панели сотовый телефон стоимостью около 30 тысяч рублей.

После того, как молодые люди осмотрели автомобиль, девушка обнаружила пропажу гаджета. На её вопрос они сказали, что не видели сотового телефона и уехали. После чего несовершеннолетняя сообщила об инциденте родителям и написала заявление в полицию.

Выяснилось, что сотовый телефон украл 19-летний ранее судимый за наркопреступления улан-удэнец. Он продал его знакомым, а они, в свою очередь, перепродали его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.



кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Тайник с незаконно списанными картинами нашли в иркутском вузе
Тайник с незаконно списанными картинами нашли в иркутском вузе
Происшествия, 24.11.2020
Стоят эти произведения приличных денег, и списывать их нельзя было ни при никаких обстоятельствах
Улан-удэнец нашёл телефон и снял деньги со счёта
Улан-удэнец нашёл телефон и снял деньги со счёта
Происшествия, 24.11.2020
Телефон его владелица потеряла на остановке
В Ангарске устроили погоню за пьяной женщиной-водителем
Происшествия, 24.11.2020
Пьяная дама от освидетельствования на алкогольное опьянение отказалась
В Улан-Удэ продавец не смогла догнать грабителя
В Улан-Удэ продавец не смогла догнать грабителя
Происшествия, 24.11.2020
Грабёж произошёл в павильоне торговой базы
Житель Иркутской области зарубил сожительницу топором
Житель Иркутской области зарубил сожительницу топором
Происшествия, 24.11.2020
Женщина скончалась от одного удара в шею
За улан-удэнцем гнался грабитель с ножом
За улан-удэнцем гнался грабитель с ножом
Происшествия, 24.11.2020
Жертва грабителя звонил в полицию на бегу
В Бурятии экс-сотрудницу почты осудили за растрату
В Бурятии экс-сотрудницу почты осудили за растрату
Происшествия, 24.11.2020
Женщина украла товаров почти на полмиллиона
Читинца будут судить за изнасилование четырёхлетней девочки
Читинца будут судить за изнасилование четырёхлетней девочки
Происшествия, 24.11.2020
Также он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении трёх малолетних детей
87-летний улан-удэнец убил жену
87-летний улан-удэнец убил жену
Происшествия, 24.11.2020
Супруга спрятала спиртное, чем разозлила старика

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^