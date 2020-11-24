В Улан-Удэ украденный у подростка телефон дважды перепродали

Телефона лишилась забывчивая девушка



Полиция Улан-Удэ раскрыла летнюю кражу сотового телефона у 16-летней девушки.



Вечером 12 августа девушка сидела в автомобиле друга. Машину приятель планировал продать. Приехавшие по объявлению потенциальные покупатели решили осмотреть автомобиль. Девушка вышла, забыв на панели сотовый телефон стоимостью около 30 тысяч рублей.



После того, как молодые люди осмотрели автомобиль, девушка обнаружила пропажу гаджета. На её вопрос они сказали, что не видели сотового телефона и уехали. После чего несовершеннолетняя сообщила об инциденте родителям и написала заявление в полицию.



Выяснилось, что сотовый телефон украл 19-летний ранее судимый за наркопреступления улан-удэнец. Он продал его знакомым, а они, в свою очередь, перепродали его.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.







