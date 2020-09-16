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В Улан-Удэ пешеходов сбили водители без прав

В Улан-Удэ пешеходов сбили водители без прав
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Один из них не только лишён водительских прав, но и был пьян

Стали известны подробности вчерашних наездов на пешеходов в Улан-Удэ. Все они произошли на пешеходных переходах. Виновники аварий были лишены водительских прав, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В 14.40 часов 28-летняя девушка за рулём автомобиля «Ниссан Блюберд» на улице Бабушкина сбила 10-летнего мальчика. Ребёнка с травмами увезли в больницу.

Девушка ранее была лишена водительских прав за езду в нетрезвом виде, однако водительское удостоверение в положенный срок в подразделение ГИБДД не сдала.

- За управление транспортным средством, будучи лишённой права управления, она привлечена сотрудниками ГИБДД к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.7 КРФ об АП. Материал передан в суд, - уточнили в Госавтоинспекции. 



В 15.20 часов произошёл наезд на улице Калашникова. 40-летний водитель «Лексуса» сбил 57-летнюю женщину. Она получила травмы.

Установлено, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 0,70 мг/л). При этом в апреле водитель был лишён права управления транспортным средством за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В настоящее время по обоим ДТП проводится проверка. Автомобили виновников наездов помещены на специализированную штрафстоянку.

Всего же с начала месяца на дорогах Бурятии зафиксировано 13 наездов на пешеходов, восемь из них произошли на пешеходных переходах.


ДТП
 
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