В Улан-Удэ произошёл третий за сутки наезд на «зебре»







Это уже третий наезд на пешеходов в Улан-Удэ за сутки, и все они случились на «зебре». Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на улице Бабушкина



Это уже третий наезд на пешеходов в Улан-Удэ за сутки, и все они случились на «зебре». Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на улице Бабушкина был сбит 10-летний мальчик . Вчера вечером под колёса автомобиля попала женщина на улице Жердева

Сегодня на улице Калашникова в Улан-Удэ на «зебре» сбили 57-летнюю женщину. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что авария произошла около 15:20. Наезд совершил 41-летний водитель автомобиля «Лексус».Пострадавшая осматривается медиками, уточнили в Госавтоинспекции.На месте происшествия оказался аварийный комиссар. По его словам, водитель иномарки совершал обгон.- Остановилась машина, она пошла, и этот её сбил, - рассказал свидетель происшествия, с которым удалось побеседовать аварийному комиссару.Женщину спасло то, что скорость была относительно небольшой, отмечают очевидцы.