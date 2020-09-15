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В Улан-Удэ произошёл третий за сутки наезд на «зебре»

В Улан-Удэ произошёл третий за сутки наезд на «зебре»
Происшествия,  Фото:elit_avto_uu
На этот раз женщину сбил «Лексус»

Сегодня на улице Калашникова в Улан-Удэ на «зебре» сбили 57-летнюю женщину. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что авария произошла около 15:20. Наезд совершил 41-летний водитель автомобиля «Лексус».

Пострадавшая осматривается медиками, уточнили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия оказался аварийный комиссар. По его словам, водитель иномарки совершал обгон.

- Остановилась машина, она пошла, и этот её сбил, - рассказал свидетель происшествия, с которым удалось побеседовать аварийному комиссару.

Женщину спасло то, что скорость была относительно небольшой, отмечают очевидцы.


Это уже третий наезд на пешеходов в Улан-Удэ за сутки, и все они случились на «зебре». Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на улице Бабушкина был сбит 10-летний мальчик. Вчера вечером под колёса автомобиля попала женщина на улице Жердева.

ДТП
 
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