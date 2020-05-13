Житель Иркутской области зарезал подругу жены

Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи
В Усолье-Сибирском 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, ночью 12 мая мужчина, находясь в подъезде дома, несколько раз ударил ножом знакомую супруги. От полученных повреждений 32-летняя потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи.
Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого в убийстве. Усольский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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