Житель Иркутской области зарезал подругу жены

Женщина скончалась в автомобиле скорой помощи



В Усолье-Сибирском 31-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



По версии следствия, ночью 12 мая мужчина, находясь в подъезде дома, несколько раз ударил ножом знакомую супруги. От полученных повреждений 32-летняя потерпевшая скончалась в автомобиле скорой помощи.



Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого в убийстве. Усольский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



