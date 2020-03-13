Росгвардейцы обнаружили под машиной пакетики с кристаллическим порошком
В Улан-Удэ на проспекте Строителей патрулирующие росгвардейцы обратили внимание на компанию молодых людей в алкогольном состоянии.
В ходе проверки документов один из нарушителей вытащил из кармана две свернутые бумажки и выкинул их под машину.
В ходе осмотра росгвардейцы обнаружили пакетики с кристаллическим порошком. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Задержанного, который попытался убежать, доставили в отдел полиции. Там 39-летний ранее судимый житель Иволгинского района сознался, что запрещённое вещество приобрёл для личного употребления.
По результатам экспертов было установлено, что это альфа-пирролидинопентиофенон – наркотическое веществе синтетического психостимулятора. Органами следствия возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Житель Бурятии выбросил наркотики и пытался убежать от росгвардейцев
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