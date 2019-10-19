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В Иркутской области с начала года раскрыто 30 краж КРС

В Иркутской области с начала года раскрыто 30 краж КРС
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов

В Иркутской области в связи с наступлением осенне-зимнего периода проводятся рейды, направленные на пресечение краж скота и реализацию нелегальной мясной продукции.

- Ежегодно проводимый анализ криминогенной обстановки на территории Иркутской области показал, что за последние четыре года количество хищений домашних животных снизилось вдвое, с 412 до 225. За 9 месяцев полицейскими раскрыто 30 краж крупного рогатого скота, в том числе пресечена деятельность двух организованных преступных групп, совершивших противоправные деяния на сумму свыше миллиона девятьсот тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Наибольшее число таких преступлений совершается в Эхирит-Булагатском, Черемховском, Заларинском, Боханском и Иркутских районах.

Стражи порядка отмечают, чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов.


кража
 
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