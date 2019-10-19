Чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов
В Иркутской области в связи с наступлением осенне-зимнего периода проводятся рейды, направленные на пресечение краж скота и реализацию нелегальной мясной продукции.
- Ежегодно проводимый анализ криминогенной обстановки на территории Иркутской области показал, что за последние четыре года количество хищений домашних животных снизилось вдвое, с 412 до 225. За 9 месяцев полицейскими раскрыто 30 краж крупного рогатого скота, в том числе пресечена деятельность двух организованных преступных групп, совершивших противоправные деяния на сумму свыше миллиона девятьсот тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Наибольшее число таких преступлений совершается в Эхирит-Булагатском, Черемховском, Заларинском, Боханском и Иркутских районах.
Стражи порядка отмечают, чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов.
В Иркутской области с начала года раскрыто 30 краж КРС
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ЧП произошло в мастерской «Бурятшинторга»
С 11 октября не было ни одного обращения в медучреждения
Погибших и пострадавших нет
Владелец карты узнал о кражах, получив смс-уведомления о покупках
Серёжа вытащил брата, который уже потерял сознание, со дна бассейна
Три женщины за последние два дня скончались в результате ДТП
Пакеты были спрятаны в шкафу в нежилом доме
Двое сотрудников дорожно-ремонтного предприятия украли битум на 2,3 миллиона
Лесорубы заготовили 1,2 тысячи кубометров древесины для экспорта
Полиция разыскивает вора
В отношении водителей автобуса и внедорожника составлены протоколы
Возгорание произошло из-за короткого замыкания
Он подделывал отчёты и путевые листы
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил тройное ДТП
Администратор сауны оплатила картой гостя покупку на 66,5 тысяч рублей