В Иркутской области с начала года раскрыто 30 краж КРС

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов



В Иркутской области в связи с наступлением осенне-зимнего периода проводятся рейды, направленные на пресечение краж скота и реализацию нелегальной мясной продукции.



- Ежегодно проводимый анализ криминогенной обстановки на территории Иркутской области показал, что за последние четыре года количество хищений домашних животных снизилось вдвое, с 412 до 225. За 9 месяцев полицейскими раскрыто 30 краж крупного рогатого скота, в том числе пресечена деятельность двух организованных преступных групп, совершивших противоправные деяния на сумму свыше миллиона девятьсот тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Наибольшее число таких преступлений совершается в Эхирит-Булагатском, Черемховском, Заларинском, Боханском и Иркутских районах.



Стражи порядка отмечают, чаще всего кражи совершаются с вольных выпасов и неохраняемых загонов.





