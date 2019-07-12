В Чите зубной техник, которую сбили с ног, не смогла взыскать компенсацию

Медика сбил в клинике врач-ортопед



В Чите зубной техник, которую в коридоре клиники сбил с ног врач-ортопед, не смогла взыскать компенсацию за моральный вред и ущерб здоровью.



В июне суд отказал в иске зубному технику, так как не установил наличие причинно-следственной связи между действиями врача-ортопеда и наступившими последствиями в виде причинения вреда здоровью истца.



- Женщина сообщила, что работает зубным техником в стоматологическом отделении клиники. В коридоре клиники на втором этаже здания истца сбил с ног врач-ортопед. Причиной несчастного случая, как она считает, был скользкий пол, узкие коридоры и неосторожные действия врача, который резко выскочил из служебного помещения. В результате несчастного случая истец получила несколько переломов руки, плеча и ступни, - сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Читы.



Зубной техник обратилась в суд с иском об оспаривании акта о несчастном случае на производстве, взыскании утраченного заработка, компенсации морального вреда. Но ей было отказано.



