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В Чите полицейские спасли людей на пожаре

В Чите полицейские спасли людей на пожаре
Происшествия,  Фото:Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
После спасения стражи порядка обогревали людей в патрульной машине

Патрулируя улицы ночной Читы, сотрудники экипажа отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Игорь Киселев и Павел Домашев заметили клубы дыма и огонь из деревянного двухэтажного дома.

Стражи порядка незамедлительно подъехали к месту пожара и услышали крики о помощи, доносившиеся из окон квартиры, расположенной на втором этаже. Полицейские подбежали к окну и узнали от жильцов, что выход из квартиры заблокирован огнём. Было принято решение эвакуировать людей через оконный проем.

Хозяин квартиры аккуратно спустил на руки сотрудникам своих сына, дочь и жену, а затем стражи порядка помогли выбраться и главе семейства.

- Благодаря умелым действиям ни взрослые, ни дети не пострадали. Получив информацию о том, что в соседних квартирах также находятся люди, среди которых есть и несовершеннолетние, сотрудники, не теряя ни минуты сквозь дым пробрались в одну из квартир. Лейтенант полиции Игорь Киселев вынес на руках шестилетнюю девочку, а его напарник Павел Домашев помог выбраться на улицу 14-летней школьнице и их перепуганной бабушке. В это время на место прибыли пожарные расчеты и бригада скорой медицинской помощи. – сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Полицейские оставались на месте пожара и обогревали спасённых детей в патрульной машине до принятия решения о временном размещении людей.
Чита спасательная операция пожар
 
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