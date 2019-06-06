После спасения стражи порядка обогревали людей в патрульной машине
Патрулируя улицы ночной Читы, сотрудники экипажа отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю Игорь Киселев и Павел Домашев заметили клубы дыма и огонь из деревянного двухэтажного дома.
Стражи порядка незамедлительно подъехали к месту пожара и услышали крики о помощи, доносившиеся из окон квартиры, расположенной на втором этаже. Полицейские подбежали к окну и узнали от жильцов, что выход из квартиры заблокирован огнём. Было принято решение эвакуировать людей через оконный проем.
Хозяин квартиры аккуратно спустил на руки сотрудникам своих сына, дочь и жену, а затем стражи порядка помогли выбраться и главе семейства.
- Благодаря умелым действиям ни взрослые, ни дети не пострадали. Получив информацию о том, что в соседних квартирах также находятся люди, среди которых есть и несовершеннолетние, сотрудники, не теряя ни минуты сквозь дым пробрались в одну из квартир. Лейтенант полиции Игорь Киселев вынес на руках шестилетнюю девочку, а его напарник Павел Домашев помог выбраться на улицу 14-летней школьнице и их перепуганной бабушке. В это время на место прибыли пожарные расчеты и бригада скорой медицинской помощи. – сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Полицейские оставались на месте пожара и обогревали спасённых детей в патрульной машине до принятия решения о временном размещении людей.
В Чите полицейские спасли людей на пожаре
Происшествия, Фото:
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