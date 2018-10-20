В Бурятии подростки украли из гаража 20 литров бензина

Также они украли 2 аккумуляторные батареи





9 октября в полицию Еравнинского района обратилась жительница села Тужинка. Она сообщила правоохранителям, что в период её отсутствия неизвестные, взломав дверь, проникли в её гараж, откуда похитили две аккумуляторные батареи и 20 литров бензина. Ущерб составил 7400 рублей.





Сотрудниками уголовного розыска задержаны трое подростков, у которых изъято похищенное имущество.





Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.