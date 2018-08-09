В Бурятии обгорела крыша и дом изнутри

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

За сутки в республике произошёл один пожар



Накануне, 8 августа, в 16:38 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Гурульба Иволгинского района на улице Мира горит дом.



В результате пожара выгорел дом изнутри и крыша. Пожар потушили почти через час 9 человек и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

