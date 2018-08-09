За сутки в республике произошёл один пожар
Накануне, 8 августа, в 16:38 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Гурульба Иволгинского района на улице Мира горит дом.
В результате пожара выгорел дом изнутри и крыша. Пожар потушили почти через час 9 человек и 3 единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии обгорела крыша и дом изнутри
Происшествия, Фото:
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