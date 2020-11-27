Уроженец Бурятии назначен министром экономики Хабаровского края

Виктор Калашников родился в Гусиноозёрске



Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв утвердил Виктора Калашникова в должности заместителя председателя правительства и министра экономического развития Хабаровского края. Ранее он занимал этот пост с приставкой «и.о».



Виктор Калашников уроженец Бурятии, он родился в 1963 году в городе Гусиноозёрск. После окончания школы поступил в Иркутский политехнический институт. По завершении учёбы по распределению направлен в Институт экономических исследований Дальневосточного научного центра академии наук СССР.



С 1985 по 1994 годы прошёл путь от стажера-исследователя до заведующего сектором Института экономических исследований ДВО РАН.



В 1995 - 1996 гг. – региональный управляющий АООТ «СК «Дельфин».



С февраля 1996-го по сентябрь 2009 года – заведующий сектором, заведующий отделом Института экономических исследований ДВО РАН.



С сентября 2009 года назначен на должность заместителя председателя правительства Хабаровского края - министра экономического развития Хабаровского края.



Доктор экономических наук.













