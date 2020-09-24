Российский президент пообещал приехать в Краснокаменск
Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается приехать в город Краснокаменск Забайкальского края, где находится крупнейшее в стране добывающее предприятие Росатома – ПАО «ППГХО».
- На встрече с работниками атомной отрасли к главе государства обратились художественный руководитель ДК «Даурия» ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е. П. Славского» Ирина Хоханская и подземный горнорабочий рудника Эдуард Щербина, которые рассказали, как добывается «стратегически важный для родины продукт». По мнению краснокаменцев, Путину будет интересно не только побывать на предприятии, но и увидеть, как цветёт багульник в забайкальской степи, – говорится в сообщении информагентства ТАСС от 24 сентября.
- Что касается труда шахтёров, я знаю не понаслышке, что это такое, со многими знаком лично и в шахтах бывал. Сложная, тяжёлая работа, работа мужественных людей. Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие, – ответил Путин на приглашение побывать в Краснокаменске.
По его оценке, работа на атомном направлении важна вдвойне, потому что это ресурс, нужный стране по многим направлениям: и для обеспечения безопасности страны, и по гражданским проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края
Владимир Путин постарается посмотреть на багульник в Забайкалье
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выездное совещание проходит во Владивостоке
И там, и там возникли вопросы по водоотводу
Прежний начальник службы ушёл на пенсию
В Бурятии вспомнили про идею выступления групп K-Pop
Андрей Мондохонов провёл круглый стол с представителями 11 регионов
В правительстве Бурятии обсудили возможности регулирования уровня воды в Байкале
Выборы состоятся в ноябре
Алексей Цыденов воззвал к совести жителей Бурятии
Президент Беларуси намерен познакомиться с Дальним Востоком
Работы оказались выполнены не качественно
Пост омбудсмена свободен с июня
Степан Калмыков получил высокое назначение
Совещание проходит во Владивостоке
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов прилетел в Бурятию накануне
Власть, 22.09.2020
На встрече были обсуждены вопросы взаимодействия правительства республики с Бурятской митрополией