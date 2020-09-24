Владимир Путин постарается посмотреть на багульник в Забайкалье

Власть, Фото: пресс-служба Президента России

Российский президент пообещал приехать в Краснокаменск



Президент России Владимир Путин пообещал, что постарается приехать в город Краснокаменск Забайкальского края, где находится крупнейшее в стране добывающее предприятие Росатома – ПАО «ППГХО».



- На встрече с работниками атомной отрасли к главе государства обратились художественный руководитель ДК «Даурия» ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение им. Е. П. Славского» Ирина Хоханская и подземный горнорабочий рудника Эдуард Щербина, которые рассказали, как добывается «стратегически важный для родины продукт». По мнению краснокаменцев, Путину будет интересно не только побывать на предприятии, но и увидеть, как цветёт багульник в забайкальской степи, – говорится в сообщении информагентства ТАСС от 24 сентября.



- Что касается труда шахтёров, я знаю не понаслышке, что это такое, со многими знаком лично и в шахтах бывал. Сложная, тяжёлая работа, работа мужественных людей. Постараюсь посмотреть и на багульник, и на предприятие, – ответил Путин на приглашение побывать в Краснокаменске.



По его оценке, работа на атомном направлении важна вдвойне, потому что это ресурс, нужный стране по многим направлениям: и для обеспечения безопасности страны, и по гражданским проектам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края

