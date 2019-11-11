Берегоукрепление в Листвянке не приведёт к защите от подтопления

К такому выводу пришла Байкальская природоохранная прокуратура



Планируемое строительство берегоукрепления озера Байкал в границах прибрежной полосы посёлка Листвянка не приведёт к защите населённого пункта от подтопления. Будущее инженерное сооружение не заменяет ранее существующее, а предусматривает собой пристроенную к нему конструкцию, глубоко вдающуюся в акваторию озера. К такому неутешительному выводу пришла Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.



В рамках проверки исполнения федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» установлено, что в нарушение требований закона, берегоукрепительное сооружение передавалось в муниципальную собственность. Сметная стоимость возводимого объекта составила более миллиона рублей. Финансироваться объект должен из федерального бюджета и бюджета Иркутской области с примерным соотношением 60% на 40%, поэтому заказчиком работ могла являться администрация Иркутской области.



Вместе с тем, заказчиком и получателем работ по укреплению берега озера Байкал был определён муниципалитет.



- Передача прав органу местного самоуправления на возведение объектов в акватории озера Байкал, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняемого мировым сообществом, с дальнейшим предоставлением прав собственности, владения и распоряжения указанным объектом, нарушает принципы охраны озера Байкал. Более того, береговая полоса, задействованная в строительстве, входит в охраняемую территорию федерального значения Прибайкальского национального парка, - отметили в природоохранной прокуратуре.



Также было установлено, что ранее заключенный муниципальный контракт по строительству берегоукрепления фактически сорван в связи с отказом подрядчика от выполнения работ. Администрация Иркутского района вступила в долгую переписку и судебные разбирательства, а работы по обеспечению безопасности населения посёлка крайне необходимы. Паводок в июле-августе 2019 года показал острую необходимость ремонта аварийного берегоукрепительного сооружения и сохранения расположенной на нем дороги. Вместе с тем прокурорская проверка показала, что данные сооружения не включены в реестр федерального или регионального имущества. Собственник гидротехнического сооружения в установленном порядке не определен, в связи с чем, не обеспечивается его безопасная эксплуатация, сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



