Об этом сегодня сообщила прокуратура
Прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в администрации главы и правительства Бурятии.
- При предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими допускалось предоставление недостоверных сведений о недвижимом имуществе, об участии супругов в управлении коммерческими организациями, о счетах в банках и иных кредитных организациях, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор Бурятии внесла представление руководителю администрации главы. По итогам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц.
21 государственному гражданскому служащему строго указано на недопущение впредь нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, уточняют в прокуратуре.
Сотрудники администрации главы Бурятии скрыли доходы
Власть, Фото:
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