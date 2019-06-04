Сотрудники администрации главы Бурятии скрыли доходы

Об этом сегодня сообщила прокуратура



Прокуратура проверила исполнение законодательства о противодействии коррупции в администрации главы и правительства Бурятии.



- При предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими допускалось предоставление недостоверных сведений о недвижимом имуществе, об участии супругов в управлении коммерческими организациями, о счетах в банках и иных кредитных организациях, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор Бурятии внесла представление руководителю администрации главы. По итогам рассмотрения представления к дисциплинарной ответственности привлечены 6 должностных лиц.



21 государственному гражданскому служащему строго указано на недопущение впредь нарушений требований законодательства о противодействии коррупции, уточняют в прокуратуре.



