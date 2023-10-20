В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «Гранит» Руслана Тарасова

Вчера, 19 октября, в микрорайоне Шишковка открыли мемориальную доску памяти Руслана Тарасова - первого председателя ТОС «Гранит», героически погибшего при исполнении воинского долга в феврале этого года под Угледаром.В церемонии открытия приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, мама Руслана Татьяна Яковлевна, представители правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета, сослуживцы, единомышленники по ТОСовскому движению, соседи, друзья.- Мы знали Руслана по его по добрым делам и стремлению сделать наш город лучше. Он очень хотел, чтобы его близкие, родные, соседи жили намного комфортнее, поэтому в 2018 году создал и возглавил ТОС «Гранит». Я знал его лично. За четыре года он сделал многое: благоустраивал территорию микрорайона, организовывал и участвовал в субботниках, высаживал деревья. Его работа была видна всем людям, и благодаря этому в 2022 году он стал лидером ТОС Республики Бурятия, - рассказал Игорь Шутенков.Активно развивая ТОС «Гранит», Руслан Тарасов объединил ребят разных возрастов и создал дворовую футбольную команду. И для того, чтобы у детей и молодёжи было место для занятий спортом, он получил грант на строительство футбольного поля по улице Лысогорская, 83 «б». При поддержке администрации Железнодорожного района и депутатов Народного Хурала и Улан-Удэнского горсовета строительство площадки завершено, и сегодня состоялось её открытие.- Руслан – человек с большой буквы, он говорил мало, а делал очень много. Отличительная черта его - он всегда предлагал решения, выступал с инициативой, в том числе по созданию на территории своего ТОС футбольного поля. К сожалению, сам он не успел это сделать, но мы все собрались и начатое Русланом дело довели до конца, - отметил Игорь Шутенков.На строительство футбольного поля было направлено более 4,1 млн рублей. Здесь положен искусственный газон, для амортизации использована резиновая крошка, установлены ворота для мини-футбола. МБУ «Горсвет» выполнил установку пяти опор со светильниками. Футбольное поле строилось 3 года по муниципальному проекту «Народный бюджет».19 октября в честь открытия мемориальной доски и спортивной площадки здесь прошли соревнования по мини-футболу, посвящённые памяти Руслана Тарасова. Участниками соревнований стали команды ТОС города Улан-Удэ. В результате третье место заняла команда ТОС «Перспектива», второе – ТОС «Вагжанова». Победителем соревнований стала команда ТОС «Исток».