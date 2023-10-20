20 октября

19 октября

Популярное

В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «Гранит» Руслана Тарасова

В Улан-Удэ увековечили память первого председателя ТОС «Гранит» Руслана Тарасова
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В микрорайоне Шишковка прошла церемония открытия мемориальной доски Руслану Тарасову

Вчера, 19 октября, в микрорайоне Шишковка открыли мемориальную доску памяти Руслана Тарасова - первого председателя ТОС «Гранит», героически погибшего при исполнении воинского долга в феврале этого года под Угледаром. 

В церемонии открытия приняли участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, мама Руслана Татьяна Яковлевна, представители правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, Улан-Удэнского горсовета, сослуживцы, единомышленники по ТОСовскому движению, соседи, друзья.

- Мы знали Руслана по его по добрым делам и стремлению сделать наш город лучше. Он очень хотел, чтобы его близкие, родные, соседи жили намного комфортнее, поэтому в 2018 году создал и возглавил ТОС «Гранит». Я знал его лично. За четыре года он сделал многое: благоустраивал территорию микрорайона, организовывал и участвовал в субботниках, высаживал деревья. Его работа была видна всем людям, и благодаря этому в 2022 году он стал лидером ТОС Республики Бурятия, - рассказал Игорь Шутенков.

Активно развивая ТОС «Гранит», Руслан Тарасов объединил ребят разных возрастов и создал дворовую футбольную команду. И для того, чтобы у детей и молодёжи было место для занятий спортом, он получил грант на строительство футбольного поля по улице Лысогорская, 83 «б». При поддержке администрации Железнодорожного района и депутатов Народного Хурала и Улан-Удэнского горсовета строительство площадки завершено, и сегодня состоялось её открытие.

- Руслан – человек с большой буквы, он говорил мало, а делал очень много. Отличительная черта его - он всегда предлагал решения, выступал с инициативой, в том числе по созданию на территории своего ТОС футбольного поля. К сожалению, сам он не успел это сделать, но мы все собрались и начатое Русланом дело довели до конца, - отметил Игорь Шутенков.



На строительство футбольного поля было направлено более 4,1 млн рублей. Здесь положен искусственный газон, для амортизации использована резиновая крошка, установлены ворота для мини-футбола. МБУ «Горсвет» выполнил установку пяти опор со светильниками. Футбольное поле строилось 3 года по муниципальному проекту «Народный бюджет».

19 октября в честь открытия мемориальной доски и спортивной площадки здесь прошли соревнования по мини-футболу, посвящённые памяти Руслана Тарасова. Участниками соревнований стали команды ТОС города Улан-Удэ. В результате третье место заняла команда ТОС «Перспектива», второе – ТОС «Вагжанова». Победителем соревнований стала команда ТОС «Исток».
администрацияУУ Улан-Удэ мемориальная доска

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек
В Бурятии клещевым энцефалитом заразились 29 человек
Общество, 20.10.2023
А ещё у 37 жителей республики нашли боррелиоз
Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей
Житель Бурятии, сбивший двух детей, выплатил 300 тысяч рублей
Общество, 20.10.2023
Он погасил долги во время рейда приставов
В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям
В Бурятии начался народный сбор денег на памятник пожарным и спасателям
Общество, 20.10.2023
На установку монумента необходимо собрать 3,5 млн рублей
В столице Бурятии запасаются песком к зиме
В столице Бурятии запасаются песком к зиме
Общество, 20.10.2023
Улан-удэнские коммунальщики уже приготовились к первому снегу


В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
В Бурятии жители райцентра боятся отпускать детей в школу
Общество, 20.10.2023
Они опасаются, что ребятишки попадут под колёса летящих мимо машин
Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов
Бурятия в 2024 году отремонтирует в ДНР десятки объектов
Общество, 20.10.2023
Планами поделился зампред правительства Луковников
В районе Бурятии сожгут сухую растительность
В районе Бурятии сожгут сухую растительность
Общество, 20.10.2023
Началась подготовка к следующему пожароопасному периоду
Ещё в одном районе заговорили от отказе от бурятского
Ещё в одном районе заговорили от отказе от бурятского
Общество, 20.10.2023
Однако в РУО заявили, что его изучение – часть школьной программы
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 20.10.2023
В республике потеплеет до +14 градусов 
В Улан-Удэ на субботнике бесплатно примут мусор
В Улан-Удэ на субботнике бесплатно примут мусор
Общество, 19.10.2023
Бесплатно принимается мусор в объёме не более 3 куб. м из одних рук

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^