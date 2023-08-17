Они почтили память погибших на Великой Отечественной войне минутой молчания
17 августа участники международного буддийского форума, который проходит в Улан-Удэ, почтили память погибших в Великой Отечественной войне. На Мемориале Победы почётные гости форума - представители делегаций из Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Непала, КНР, Лаоса, Монголии и др. –возложили цветы к памятнику Константину Рокоссовскому и к Вечному огню.
В память об участниках Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания и прозвучали три оружейных залпа.
После возложения цветов гости вернулись и продолжили активную работу на панельных дискуссиях.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+) стартовал сегодня и продлится до 19 августа. В форуме принимают участие представители 13 стран мира и различных регионов России.
В Улан-Удэ участники международного буддийского форума возложили цветы к Вечному огню
Общество, Фото:
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