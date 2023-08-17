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В Улан-Удэ участники международного буддийского форума возложили цветы к Вечному огню

В Улан-Удэ участники международного буддийского форума возложили цветы к Вечному огню
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Они почтили память погибших на Великой Отечественной войне минутой молчания

17 августа участники международного буддийского форума, который проходит в Улан-Удэ, почтили память погибших в Великой Отечественной войне. На Мемориале Победы почётные гости форума - представители делегаций из Шри-Ланки, Таиланда, Мьянмы, Камбоджи, Непала, КНР, Лаоса, Монголии и др. –возложили цветы к памятнику Константину Рокоссовскому и к Вечному огню.

В память об участниках Великой Отечественной войны была объявлена минута молчания и прозвучали три оружейных залпа.

После возложения цветов гости вернулись и продолжили активную работу на панельных дискуссиях.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» (0+) стартовал сегодня и продлится до 19 августа. В форуме принимают участие представители 13 стран мира и различных регионов России.

форум вечный огонь

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