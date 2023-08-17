В Бурятии стартовал международный буддийский форум











В рамках деловой программы первого дня участники форума проведут дискуссии, посвящённые различным аспектам сохранения и развития буддизма в мире. Они обсудят буддийское образование, положение буддизма в современном обществе и информационном пространстве, международное сотрудничество государств, где распространено это учение, а также восточную медицину и сохранение культурно-исторического наследия. Ключевое событие международного буддийского форума — пленарная сессия — будет посвящена традиционному буддизму и вызовам современности.



«Российская Федерация уделяет большое внимание гармонизации межнационального и межконфессионального диалогов. Это основа укрепления политики добрососедства, формирующийся на протяжении многих веков. Буддизм давно переступил государственные границы, став религией многих народов с совершенно разными культурными традициями. Буддийский мир простёрся от Шри-Ланки до Бурятии, от Калмыкии до Японии. Буддизм насыщен самобытными обычаями и традициями, в связи с этим, очень важно уделять особое внимание воспитанию будущего поколения в духе уважения к своей культуре, ценностям и традициям», - говорится в приветствии замминистра экономического развития РФ Дмитрия Вольвач.



Ранее приветствие в адрес участников I международного буддийского форума отправил министр иностранных дел России Сергей Лавров.



- Ожидания от форума самые замечательные, единственное – несколько волнуемся, такой авторитетный состав участников с многих стран мира. Ответственность лежит большая. Уверен, что справимся, но поволноваться придётся, - рассказал участник форума, руководитель Института Китая и современной Азии РАН Максим Михалёв.



Он отметил, что спикеры будут ограничены по времени, и чтобы они не увлеклись обсуждением, за дисциплиной будет следить лама.



- Будет специальный человек, который будет следить, чтобы они не превышали. Особенно это среди учёных, потому что если учёные только начинают говорить, то их уже не остановишь. И поэтому мы всех спикеров будем обязательно ограничивать по времени, потому что у нас есть 2,5 часа на то, чтобы всех выслушать, обменяться мнениями, в том числе с иностранными участниками, и прийти к какому-то консенсусу, - пояснил Максим Михалёв.



Во второй день форума участники отправятся в Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ», где пройдёт традиционная конференция «Феномен Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова». Гости совершат поклонение нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, после чего обсудят его послания в рамках секций и пленарного заседания.



Итогом конференции станет принятие резолюции, особое внимание в которой будет уделено буддийскому образованию.



Целью I международного буддийского форума является всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога.







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I международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» начал работу в Бурятии. Первый день мероприятия проходит сегодня, 17 августа, в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Для участия в нём прибыли 13 делегаций из разных стран: самые многочисленные из Индии, Китая, Монголии, Шри-Ланки, Непала.Первый заместитель председателя правительства Бурятия Всеволод Мухин поприветствовал участников и гостей форума и пожелал продуктивной работы.- Республика Бурятия является одним из мировых центров культуры и науки, центром российского буддизма и восточной медицины. Республика Бурятия – дом 28 буддийских храмов, каждый из которых является истинной сокровищницей буддийской культуры, - сказал со сцены Всеволод Мухин.Он отметил, что форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия.