Пленэр состоится с 19 по 30 сентября в Ивановской и Владимирской областях
Молодых художников Бурятии приглашают принять участие во всероссийском пленэре в рамках проекта «Свежее течение». Пленэр пройдёт с 19 по 30 сентября в трёх городах Ивановской области (Плес, Шуя, Юрьевец), а также в Суздале Владимирской области.
К участию приглашаются молодые художники в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в пейзажной живописи.
- За 12 дней мы проедем четыре города, проведём 12 мастер-классов для местных жителей и напишем замечательные этюды самых красивых мест Ивановской и Владимирской областей, - сообщили организаторы пленэра.
Организаторы пленэра оплачивают участникам, прошедшим конкурсный отбор, питание, проживание, минимальный комплект художественных материалов и проезд в рамках пленэра. Если участник не из Ивановской области, то проезд до города Иваново необходимо будет заплатить самому, либо за счёт направляющей стороны. Организационный взнос отсутствует.
Подать заявку для участия необходимо до 14 августа. К заявке нужно прикрепить свое портфолио в виде не менее 10 творческих работ. Все документы отправляются на почту [email protected]
По итогам реализации проекта в восьми городах пройдёт передвижная выставка в течение 2023-2024 гг.
Вопросы можно задать Елизавете Филимоновой (https://vk.com/id317061603), специалисту по работе с участниками.
Возрастное ограничение 18+
Молодых художников Бурятии приглашают на всероссийский пленэр
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Горожанка обратилась в прокуратуру
Деньги признаны неосновательным обогащением
Некоторым горожанам оказалось всё равно, а часть горячо поддержали идею переселить туда чиновников
Её не будет в Железнодорожном районе всю ночь
Пленэр состоится с 19 по 30 сентября в Ивановской и Владимирской областях
Реки в столице Бурятии продолжают отступать
Правообладателю надела вынесено предостережение
На малой родине его встречали с российскими флагами
Местные жители заявили, что там повсюду летает мусор и уже появился специфический запах
Там кардинально изменится движение транспорта
Лужи на городских дорогах откачивают с раннего утра
Пять из них уже установили на старейшей площади города
Это коснётся тех, кто впервые приступил к работе в образовательных организациях региона
В столице прозвучит музыка Юрия Ирдынеева
Бурятия заручилась поддержкой Михаила Мишустина в строительстве нового аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий
Премьер-министр России впервые побывал в республике и пообещал ей всестороннюю помощь