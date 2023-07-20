Фонари появятся вдоль пешеходной дорожки
На улицах Улан-Удэ проводят дополнительное освещение. Сейчас работы ведутся в 148 микрорайоне – от остановки «148 мкрн» вдоль новой пешеходной дорожки, сообщили в МБУ «Горсвет».
Уже установлены четыре металлические опоры, протянуто 180 метров провода, а также подключено пять светильников.
Строительство дополнительных сетей в 148 микрорайон ведётся в рамках выполнения наказов избирателей депутатам горсовета Улан-Удэ.
В Улан-Удэ освещают отдалённый микрорайон
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Строительные работы идут по графику
Строительные работы на сегодняшний день почти завершены
Фонари появятся вдоль пешеходной дорожки
Василий Ту-ши-ин одним из первых врачей-неврологов в Бурятии прошёл курс иглорефлексотерапии в Москве
Горячая вода поступит в квартиры в разное время, напомнили горожанам
У Геннадия Югова остались жена, двое детей и внучка
Городские качели чинят уже во второй раз
Их поставили в парке «Кристальный»
Прокурор района внёс представление начальнику управления образования
Воздух прогреется до +31
Изменения коснутся трамвайных маршрутов №1, 2, 5
«Мусора, как в бомжатнике», - жалуются местные жители
«Трапезу» запечатлели в Тункинском нацпарке
Однако большая вода может прийти к августу-сентябрю
Он состоится сегодня