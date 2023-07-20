В Улан-Удэ освещают отдалённый микрорайон

Фонари появятся вдоль пешеходной дорожки



На улицах Улан-Удэ проводят дополнительное освещение. Сейчас работы ведутся в 148 микрорайоне – от остановки «148 мкрн» вдоль новой пешеходной дорожки, сообщили в МБУ «Горсвет».



Уже установлены четыре металлические опоры, протянуто 180 метров провода, а также подключено пять светильников.



Строительство дополнительных сетей в 148 микрорайон ведётся в рамках выполнения наказов избирателей депутатам горсовета Улан-Удэ.

