Заживо гнил: В Улан-Удэ дети спасли умиравшего кота со сломанной лапкой



Этой душераздирающей историей поделились в местном фонде помощи животным «Право на жизнь». На минувших выходных юные жители бурятской столицы обнаружили около дороги кота – он был весь в грязи и даже не мяукал.



- Видимо, его сбила машина. Открытый перелом задней лапки. Воспаление, заражение – лапа начала гнить, – поделились зоозащитники. – И никто, никто кроме играющих детей не обратил на кота внимание. На его страдания. Только попробуйте представить ту боль, которую он испытал после наезда машины, которая не прекращалась всё то время, пока он отползал от дороги и лежал в грязи, заживо гнил под лучами солнца. Ни один человек не выдержал бы такой боли.



Котик, которого назвали Ромой, всё же дождался помощи. Лапку спасли уже не удастся, но у пушистика есть все шансы выжить. Активисты собрали ему деньги на корм и пелёнки, однако нужны ещё средства на лечение в ветеринарной клинике. Помочь посильной суммой могут все желающие. Реквизиты есть на официальных страницах фонда в соцсетях.

