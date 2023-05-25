Фестиваль пройдёт в начале июля
7 июля в Улан-Удэ состоится фестиваль исполнителей кругового танца «Ночь Ёхора». Один из самых массовых ёхоров в мире станцуют в этнографическом музее.
Фестиваль проводится ежегодно с 2008 года. В 2021 году он впервые был проведён в онлайн-формате, где участники могли презентовать свой режиссёрский и креативный взгляд на видео. В этом году фестиваль пройдёт в пятнадцатый раз.
В этом году в программу войдут мастер-классы по ёхорам, камерные концерты, интерактивы и фотозоны, а также большое ёхор-шоу с участием национального оркестра Бурятии, солистов и балетной труппы театра «Байкал». Во время фестиваля по традиции пройдёт конкурс исполнителей ёхора, который состоит из двух номинаций: традиционный и стилизованный. Также среди участников состоится вокальный конкурс на лучшее исполнение и презентацию бурятских авторских и народных песен. Кроме этого, будут проведены выездные мероприятия «Ночь Ёхора»: мастер-классы по ёхорам пройдут в районах Бурятии.
Как сообщает пресс-служба театра «Байкал», впервые, специально к столетию республики вход для всех желающих сделают бесплатным.
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В Улан-Удэ наступит «Ночь Ёхора»
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